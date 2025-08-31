Porziņģis slavē Latvijas komandas garu cienīgā sniegumā pret NBA superzvaigznes Jokiča Serbijas izlasi
Latvijas vīriešu basketbola izlases komandas gars cīņā ar Serbiju bija augstā līmenī, sarunā ar žurnālistiem secināja Latvijas valstsvienības spēlētājs Kristaps Porziņģis. Sestdien Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta trešajā mačā ar 80:84 zaudēja Serbijai, bet jau pirmdien tiksies ar Portugāles valstsvienību. Porziņģis norādīja, ka gatavojoties gaidāmajam mačam, Latvijas izlase analizē gan iepriekšējo cīņu ar Serbiju, gan Portugāles aizvadītās spēles.
"Paskatījāmies kaut ko, kas būs līdzīgi, bet tas būs pavisam cits pretinieks, tāpēc gatavojamies tieši viņiem. Paskatījāmies, ko mēs vakardien darījām labi," teica Porziņģis. "Vakar cīņas spars un komandas gars bija ļoti augstā līmenī. Vakardien ar visu to, ka neuzmetām ideāli un kaut kādas lietas tāpat varēja būt vairāk mūsu virzienā, tāpat bijām spēlē. Kopumā tam ir jāiedod pozitīvu sajūtu mums, un ir jāvirzās uz priekšu."
Porziņģis izcēla, ka spēlē ar Serbiju latviešiem bija daudz garām aizmestu brīvu metienu un neizmantotu iespēju, kuru realizēšanas pietrūka, lai tiktu pie panākuma. "Arī 50 pret 50 aizdomīgie sodi, kurus uztaisījām, no tā varēja izvairīties. [Nikola] Jokičs, protams, nospēlēja savu maksimālo spēli, lai gan mača laikā tā nemaz nelikās, bet viņš tos savus punktus vāca un vāca. Nebija sajūta, ka tā spēle bija ārpus mūsu grābiena, varējām aizķerties, turpat arī bijām," skaidroja basketbolists.
Serbijas izlases līderis Jokičs cīņu pret Latviju noslēdza ar 39 punktiem. Porziņģis norādīja, ka serba spēles stils daudz neatšķiras no tā, kā viņš spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), kur Jokičs aizvadītajā sezonā regulārajā čempionātā vidēji izcēlās ar 29,6 punktiem.
"Tās epizodes ir ļoti līdzīgas kā viņš saņem bumbu postā. Viņš jau kopumā ļoti labi izmanto savu ķermeni, ļoti laba roku darbība, aizsardzībā arī aizķer kaut kādas bumbas. Viņa spēle NBA ļoti labi pārnesas uz Eiropu vai jebkur, kur viņš spēlē," piebilda latvietis.
Portugāles izlases centra pozīcijas spēlētājs Nemiašs Kveta iepriekšējās divas sezonas bija Porziņģa komandas biedrs Bostonas "Celtics" rindās.
"Divus gadus bijām kopā Bostonā, ļoti labi esmu iepazinis viņu, un viņš mani labi pazīst, treniņos sanāca daudz vienam pret otru spēlēt. Kā spēlētājs viņam ir magnēts uz atlēkušajām bumbā, viņš ļoti labi tās vāc, būs kārtīgi jāatbloķē," stāstīja Porziņģis.
Latvijas valstsvienība pēc mača art Portugāli A grupā 3.septembrī spēlēs ar Čehiju.