Žagars: spēle pret Serbiju pierādīja, ka varam cīnīties ar jebkuru
Latvijas vīriešu basketbola izlase mačā ar Serbiju parādīja, ka var cīnīties ar jebkuru pretinieku, sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības saspēles vadītājs Artūrs Žagars.
"Esmu vienkārši priecīgs, ka parādījām sev, ka varam spēlēt ar jebkuru pretinieku. Gribētu teikt, ka Serbija ir izteikta turnīra favorīte kopā ar Vāciju un Franciju. Paņēmām otrā puslaika aizsardzību pret Igauniju un ar tādu pašu raksturu un agresivitāti iegājām arī šajā spēlē," stāstīja Žagars.
"Vienkārši pietrūka nedaudz veiksmes, lai nolauztu to galotni. Daudz aizmesti metieni garām no groza apakšas, man personīgi jo īpaši," viņš turpināja.
Žagars norādīja, ka, neskatoties uz iepriekšējo maču rezultātiem, ar katru spēli Latvijas valstsvienības spēlētājiem ir jākļūst labākiem.
"Paņēmām aizsardzību no Igaunijas spēles un mēģinājām to atstrādāt šeit, tas mums arī sanāca. Serbi ir ļoti jaudīga uzbrukuma komanda, kuru mums izdevās noturēt uz 84 punktiem. Jābūt priecīgiem arī par to," izcēla Latvijas izlases saspēles vadītājs.
Tāpat Žagars raksturoja serbu līderi Nikolu Jokiču kā ļoti meistarīgu spēlētāju, kurš domā trīs notikumus laukumā uz priekšu, taču ir arī grūti iet aizsardzībā palīdzēt nosegt Jokiču, jo viņš viegli atrod brīvos spēlētājus.
Latvijas valstsvienība vēl A grupā Rīgā 1.septembrī spēlēs ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.