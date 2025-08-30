Latvijas pārstāve Novikova kļuvusi par Eiropas Paralimpiskās komitejas viceprezidenti
Bērnu un jauniešu parasporta apvienības vadītāja Nataļja Novikova ievēlēta par Eiropas Paralimpiskās komitejas viceprezidenti, vēsta Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK).
Latvijas pārstāve kandidēja kopā ar Zviedrijas pārstāvi Āsu Linaresu Norlinu, kura Eiropas Paralimpiskās komitejas viceprezidentes amatu ieņēma līdz šim. Novikova saņēma 26 dalībvalstu atbalstu, kamēr Zviedrijas saņēma 19 dalībvalstu atbalstu.
"Uzskatu, ka mūsu darbs Latvijā ir spēcīgs labās prakses piemērs, kas var iedvesmot citus Eiropā," LPK citē Novikovas teikto.
Savā uzrunā Eiropas Paralimpiskās komitejas biedriem Latvijas kandidāte pauda cilvēka faktoru kā nozīmīgu attīstības posmu parasportā, kā arī norādīja, ka Eiropas parasporta pasaulei lielāka uzmanība jāpievērš tieši bērnu un jauniešu sportam.
Šī gada Eiropas Paralimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas laikā par organizācijas prezidentu ievēlēts Nīderlandes pārstāvis Raimons Blondels, kurš uz amatu kandidēja atkārtoti. Tāpat tika pārvēlēta jaunā Eiropas Paralimpiskās komitejas valde, kuras sastāvā turpmākos četrus gadus strādās Kosovas, Ungārijas, Portugāles, Zviedrijas un Slovākijas valstu pārstāvji.