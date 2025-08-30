Virslīgas līdere "Riga" sagrauj "Super Nova" vienību
Turnīra līdere "Riga" sestdien "Tonybet" futbola virslīgas 28.kārtas mačā viesos ar 6:2 (3:1) pārspēja "Super Nova" komandu.
"Riga" labā divus vārtus guva Marko Regža, pa vieniem pievienoja Antonijs Černomordijs, Emīls Birka, Antoni Kontrerass un Elbaširs Ngoms, bet pretiniekiem izcēlās Kristers Skadmanis.
Mača 20.minūtē pēc piespēles gar vārtiem Regža ar sitienu no tuvas distances panāca 1:0. Mājinieki 28.minūtē izlīdzināja rezultātu, pēc Ralfa Maslova piespēles ar galvu precīzi sitot Skadmanim, bet pāris minūtes vēlāk Regža nocīnījās vārtu priekšā un vēlreiz sekmēja bumbas nonākšanu mērķī. Puslaika pēdējā minūtē pēc Meisa Diopa izpildītā stūra sitiena precīzs ar galvu bija Černomordijs - 3:1.
Otrā puslaika devītajā minūtē pēc Renāra Varslavāna piespēles Birka izdarīja netraucētu sitienu un nostiprināja "Riga" pārsvaru. 73.minūtē Artems Marčuks pretuzbrukumā guva otros vārtus "Super Nova" labā. Pamatlaika beigās Kontrerass panāca 5:2, bet kompensācijas laikā viņam asistējušais Ngoms realizēja soda sitienu un uzstādīja galarezultātu.
Vēl šodien "Tukums 2000" Tukuma pilsētas stadionā uzņem "Daugavpili".
Jau ziņots, ka piektdien ceturtā apļa ievadā "Liepāja" viesu spēlē Jūrmalā ar 2:1 pārspēja "Metta" vienību, bet "Grobiņa" mājas spēlē Liepājā ar 3:2 - "Jelgavu".
Svētdien kārtas noslēgumā "Auda" uzņems RFS.
27 mačos 70 punkti ir "Riga" un 26 dueļos 64 punkti - RFS vienībai. 28 cīņās "Liepāja" ir sakrājusi 47 punktus, "Auda" 27 mačos - 40 un "Daugavpils" - 37. "Jelgavai" 28 mačos ir 29 punkti, bet 27 spēlēs "Super Nova" ir sakrājusi 26 un "Tukums 2000" - 25, bet 28 mačos "Grobiņai" ir 23, bet '"Metta" - 21 punkts.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.