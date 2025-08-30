Vācijas līderu trio gūst divas trešdaļas no komandas punktiem un neatstāj variantus Lietuvai
Vācijas vīriešu basketbola izlase sestdien Tamperē Eiropas čempionāta B apakšgrupas cīņā ar rezultātu 107:88 (32:29, 23:27, 28:25, 24:16) pārspēja Lietuvu.
Vācieši uzvarējuši visās trīs aizvadītajās spēlēs un nodrošinājuši vietu astotdaļfinālā, kurā tiksies ar kādu no Rīgas grupas komandām.
Vairāk nekā divas trešdaļas uzvarētāju punktu guva trīs basketbolisti - Deniss Šrēders guva 26 punktus, atdeva sešas rezultatīvas piespēles un pārtvēra četras bumbas, Francam Vāgneram bija 24 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles, bet Danielam Teisam ar 100% precizitāti - 23 punkti un sešas bumbas zem groziem. Tāpat kā Šrēders, piecus tālmetienus realizēja arī Andreass Obsts, kurš meta tikai no tālienes un guva 15 punktus, viņa kontā arī piecas rezultatīvas piespēles.
Lietuviešiem 20 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Rokam Jokubaitim, 14 punktus guva Jons Valančūns, 11 punkti bija Marģiram Normantam, bet desmit punkti, deviņas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas - Tadam Sedekerskim.
Sestdien Tamperē spēkosies arī Zviedrija ar Lielbritāniju un Somija ar Melnkalni.
B apakšgrupā Vācija uzvarējusi visās trīs spēlēs, Somijai un Lietuvai ir pa diviem panākumiem attiecīgi divās un trīs cīņās, bet pārējām trīs izlasēm ir pa diviem zaudējumiem.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.