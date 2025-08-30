Latvijas basketbolisti eksaminēs "EuroBasket" favorītus Jokiču un Serbijas izlasi
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra trešajā mačā tiksies ar Serbijas valstsvienību.
Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18, spēli tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV3.
Turnīra galvenajai favorītei Serbijai mačā pret Latviju nepalīdzēs talantīgais spēka uzbrucējs Filips Petruševs, kurš mačā pret Portugāli par rupjību saņēma noraidījumu. Jau pēc mača par izdarīto viņam piesprieda 5000 eiro naudassodu un vienas spēles diskvalifikāciju - līdz ar to pret Latviju laukumā viņš nedosies.
Filip Petrusev has been ejected from Serbia vs Portugal.— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2025
The refs deemed this a "violent altercation", and send Petrusev packing with the game still in the 1st quarter.
(via @klikclick191174)pic.twitter.com/6DfARxPhXI
Tāpat zem lielas jautājuma zīmes ir viena no serbu līderu Bogdana Bogdanoviča piedalīšanās spēlē, jo arī Losandželosas "Clippers" snaiperis maču pret Portugāli noslēdza priekšlaicīgi. Viņš otrās ceturtdaļas laikā, dodoties caurgājienā, savainoja paceles cīpslu, devās uz ģērbtuvēm un spēlē vairs neatgriezās. Pagaidām Serbijas puse nav komentējusi sava kapteiņa savainojuma nopietnību. Zinot šādu savainojumu specifiku, maz ticams, ka šovakar redzēsim viņu laukumā.
🇷🇸 Nakon pobede protiv Portugalije ekipu je u svlačionici sačekao Bogdan Bogdanović! pic.twitter.com/dpB5ic2Wpa— Arena Sport TV (@arenasport_tv) August 29, 2025
Citās Rīgas grupas spēlēs plkst.14.45 tiksies Igaunija ar Čehiju, bet plkst.21.15 - Portugāle ar Turciju.
Pa divām uzvarām divās spēlēs ir Serbijai un Turcijai, pa vienai uzvarai ir Portugālei un Latvijai, bet divi zaudējumi - Čehijai un Igaunijai.
Tamperē B grupā plkst.13.30 Vācija tiksies ar Lietuvu, plkst.16.30 Zviedrija spēlēs ar Lielbritāniju, bet plkst.20.30 Somija tiksies ar Melnkalni.
Pa divām uzvarām grupā ir Vācijai, Lietuvai un Somijai, bet pa diviem zaudējumiem - Zviedrijai, Melnkalnei un Lielbritānijai.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
C grupā Limasolā plkst.15 spēkosies Gruzija un Itālija, plkst.18.15 - Grieķija un Kipra, bet plkst.21.30 - Bosnija un Hercegovina un Spānija. D grupā Katovicē plkst.15 sāksies Beļģijas un Islandes mačs, plkst.18 - Slovēnijas un Francijas cīņa, bet plkst.21.30 - Izraēlas un Polijas duelis. Visas Eiropas čempionāta spēles tiek rādītas "Go3" platformā.
Trešdien Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta pirmajā mačā ar 73:93 piekāpās Turcijai, bet piektdien ar 72:70 pieveica Igauniju. Serbija pirmajā cīņā ar 98:64 pārspēja Igauniju, bet otrajā ar 80:69 - Portugāli.
Latvijas izlase pārbaudes spēlēs pirms čempionāta izcīnīja divas uzvaras un trīs reizes zaudēja. Vispirms valstsvienība Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 piekāpās Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās ar 86:104 tika zaudēts Grieķijai, bet ar 83:68 uzvarēta Itālija.
Serbi uzvarēja visās septiņās pārbaudes spēlēs, pēdējā no tām ar 106:72 pārspējot Slovēniju.
2022.gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās, kvalifikācijas grupā ar vienu uzvaru paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas, Grieķijas un Bulgārijas. Serbijas izlase iepriekšējā Eiropas čempionāta finālturnīrā apakšgrupā uzvarēja visās piecās spēlēs, bet pirmajā "play-off" cīņā ar 86:94 piekāpās Itālijai, ieņemot devīto vietu.
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
Latvijas valstsvienība vēl A grupā Rīgā 1.septembrī spēlēs ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Serbijas izlases sastāvs:
Aleksa Avramovičs ("Dubai", AAE), Stefans Jovičs ("Valencia", Spānija), Vasilije Micičs (Telavivas "Hapoel", Izraēla), Bogdans Bogdanovičs (Losandželosas "Clippers", NBA), Marko Guduričs (Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Itālija), Vaņa Marinkovičs (Belgradas "Partizan"), Ogņens Dobričs (Belgradas "Crvena zvezda"), Nikola Jovičs (Miami "Heat", NBA), Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets", NBA), Filips Petruševs ("Dubai", AAE), Nikola Milutinovs (Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Tristans Vukčevičs (Vašingtonas "Wizards", NBA).