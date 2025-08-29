Igaunis ar NBA rūdījumu: "Mums vajadzēja uzvarēt!"
Igaunijas basketbola izlases uzbrucējs Henri Drells ir lepns par komandas biedru cīņassparu mačā ar Latviju, pēc spēles sarunā ar aģentūru LETA secināja basketbolists.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā ar 72:70 grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību, kurai vienubrīd bija 12 punktu pārsvars. "Spēle bija ļoti smaga. Mums vajadzēja to uzvarēt, taču esmu lepns par komandas biedriem un viņu cīņassparu," teica Drells, kurš 2023./24. gada NBA sezonā aizvadīja četras spēles Čikāgas "Bulls" rindās.
Igaunijas basketbola izlases fani dodas uz "Xiaomi arēnu"
Šodien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā tiekas ar Igauniju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18.
Igauņi vadībā bija teju trīs ceturtdaļas no visas spēles, taču otrajā puslaikā ilgu laiku nespēja iekarot grozu, ļaujot latviešiem pārņemt vadību. "Vilcinājāmies ar lēmumu pieņemšanu, mums vajadzēja būt drosmīgākiem," par sniegumu ceturtajā ceturtdaļā teica Drells, atzīstot, ka izjūtas esot vadībā, bijušas labas. "Liela daļa arēnas bija par mums, un tās bija neaprakstāmas izjūtas."
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.