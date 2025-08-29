Bruno Melnis atzīts par futbola virslīgas trešā apļa labāko jauno spēlētāju
"Liepājas" uzbrucējs Bruno Melnis ir atzīts par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas trešā apļa labāko jauno spēlētāju, vēsta meistarsacīkšu rīkotāji.
"Liepāja" trešajā spēļu aplī izcīnīja sešas uzvaras un piedzīvoja trīs zaudējumus.
Divdesmit vienu gadu vecais uzbrucējs komandas sākuma sastāvā laukumā devās sešās trešā apļa spēlēs, atzīmējoties ar vieniem gūtajiem vārtiem un rezultatīvu piespēli. Melnis ir arī Latvijas izlases kandidātu sarakstā spēlēm pret Serbiju un Albāniju.
Šis ir otrais spēļu aplis pēc kārtas, kad Melnis saņem "Sportland" labākā jaunā spēlētāja balvu. Pirmajā spēļu aplī to saņēma Niks Sliede no RFS.
Trešā apļa labākā jaunā spēlētāja titulam bija izvirzīti pieci kandidāti - Melnis, Markuss Ivulāns ("Metta"), Gļebs Mihaļcovs, Valerijs Lizunovs (abi - "Daugavpils") un Dāvis Viljams Veisbuks ("Super Nova").
Kopš 2015. gada katrā virslīgas spēļu aplī tiek noteikts labākais jaunais spēlētājs. Kandidātus izvirza Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome, bet balsojumā piedalās arī sporta masu mediji un virslīgas klubu galvenie treneri. Galvenais nosacījums nominācijai ir tāds, ka spēlētājam ir jāatbilst U-21 vecuma kategorijai.