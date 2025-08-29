"Centīšos būt veselāks un izbaudīt basketbolu!" Žagars skaidro, kas notika spēlē pret Turciju
Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars Eiropas čempionāta turpinājumā cer izvairīties no traumām, sarunā ar žurnālistiem atzina basketbolists.
Latvijas izlases pirmajā spēlē, kurā mājinieki ar 73:93 zaudēja turkiem, Žagars iedzīvojās nelielā savainojumā un maču noslēdza priekšlaicīgi. Piektdien Latvija tiksies ar Igauniju, un Žagars būs spēles divpadsmitniekā, taču par došanos laukumā tiks izlemts pirms mača. "Uz laukuma jutos ideāli, bet pēkšņi sarāvu krampī ikru. Diemžēl tā sanāca. Centīšos būt veselāks un izbaudīt basketbolu," teica Žagars.
Latvijas izlases basketbolists pretinieci Igauniju vērtēja kā citādāku komandu nekā Turcija, vienlaikus atgādinot, ka neviena spēle šajā turnīrā nebūs viegla. "Igaunija ir ātra komanda bez izteiktiem garā gala spēlētājiem un saspēles vadītājiem. Visi, kas dabū bumbu, skrien uz priekšu un ātri izpilda tālmetienus," atzina Žagars.
Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.