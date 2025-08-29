Divkārtējā Latvijas čempione apsūdz Igaunijas treneri fiziskā un emocionālā vardarbībā
Vairāki Latvijas daiļslidotāji, to skaitā divkārtējā Latvijas čempione Sofja Stepčenko, apsūdz Rīgas daiļslidošanas kluba "Kristal Ice" trenerus Olgu Kovaļkovu un Raimo Reinsalu psiholoģiskā un fiziskā vardarbībā.
Pagājušajā vasarā Sofja Stepčenko pārtrauca sadarbību ar Olgu Kovaļkovu un Raimo Reinsalu, pārcēlās uz Šveici un sāka trenēties pie divkārtējā pasaules čempiona Stefana Lambjela, ziņo Postimees.ee, atsaucoties uz portālu "ERR Sport".
Tagad 18 gadus vecā Stepčenko nolēmusi atklāt treneru maiņas iemeslus, un 25. augustā intervijā portālam "AnythingGOEs", kas specializējas daiļslidošanas ziņās, viņa pastāstīja, ka Kovaļkova un Reinsalu piespieduši viņu startēt ar traumām un zaudēt svaru, kas veicinājis ēšanas traucējumu attīstību un depresiju.
Stepčenko atklāja, ka vairākkārt mēģinājusi izdarīt pašnāvību un divreiz vairākas nedēļas ārstējusies psihiatriskajā slimnīcā. Treneri noliedz izvirzītās apsūdzības, taču Latvijas Slidošanas asociācija ir sākusi izmeklēšanu.