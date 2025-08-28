Talantīgais latviešu uzbrucējs Dario Šits pievienojas Madrides "Atletico" sistēmai
Spānijas futbola kluba Madrides "Atletico" otrā komanda, kas spēlē valsts pēc spēka trešajā līgā, noslēgusi vienošanos ar Latvijas izlases uzbrucēju Dario Šitu, vēsta medijs Sportacentrs.com.
Pagājušajā nedēļā ziņots, ka "Atletico" interesējas par latvieša piesaistīšanu un varētu īrēt latvieti no Itālijas A sērijas kluba "Parma", ar kuru Šitam līgums ir vēl uz trīs sezonām. Sportacentrs.com rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijas futbolists jau oficiāli noslēdzis vienošanos ar Madrides komandu.
Aizvadītajā sezonā Šits tika izīrēts Nīderlandes pēc spēka otrās līgas komandai "Helmond", kuras rindās viņš 20 spēlēs izcēlās ar sešiem gūtiem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm. Sezonas izskaņu latvietis izlaida ceļgala savainojuma dēļ. 2023. gada septembrī Šits, kurš tobrīd tika izīrēts Itālijas C sērijas klubam Ferrāras SPAL, jau pirmās kārtas mačā sarāva ceļgala krusteniskās saites un izlaida atlikušo sezonas daļu.
Parmas komandai Šits pievienojas 2021. gadā no "Metta" un B sērijā divu sezonu laikā aizvadīja piecas spēles ar precīziem sitieniem neizceļoties. Vēl vienu spēli latvietis aizvadīja Itālijas kausa izcīņā, bet pārsvarā laukumā devās U-19 komandas sastāvā "Primavera 2 A" čempionātā.
Latvijas pieaugušo izlasē Šits debitēja pagājušā gada rudenī un aizvadītajās piecās spēlēs guva divus vārtus. Uzbrucējs pārstāvējis arī visu vecumu Latvijas jauniešu izlases.