Artūrs Kurucs: "Īsti nesanāca sagatavoties spēlei pret Turciju"
Latvijas vīriešu basketbola izlasei laukumā jāspēj pielāgoties jebkurai pretinieku komandai, sarunā ar aģentūru LETA atzina Latvijas izlases spēlētājs Artūrs Kurucs.
"Zinājām, ka viņi vairāk spēlēs caur groza apakšu, to mums neizdevās labi nosegt. Sagatavošanās posmā mums nebija pretiniekos neviena komanda, kas tā spēlē, tāpēc īsti nesanāca tam sagatavoties," stāstīja Latvijas izlases basketbolists.
"Tas jau visiem sen saprotams un zināms, ka Rodions laukumā pietrūka, taču šobrīd ir jādomā par to, kas mums ir. Jāprot pielāgoties jebkuram pretiniekam, un šobrīd bija problēma tieši groza apakšā," viņš piebilda.
Kurucs skaidroja, ka cīņā zem groziem un soda laukumā Latvijas izlase vēl meklē pareizo pieeju, kas būtu visefektīvākā.
"Augums kaut ko nozīmē, bet vienmēr ir tehniskas detaļas, kas jāpieliek klāt. Ir jau visādas taktikas un sistēmas, var pa diviem iet virsū. Bija arī labas epizodes, bet mums nesanāca to pieslīpēt sagatavošanās posmā, un tā bija pirmā reize, kad bija tāds neparocīgs pretinieks. Ir ko iemācīties no šīs spēles," teica Latvijas basketbolists.
Kurucs izcēla, ka viņa galvenais uzdevums laukumā bija segt saspēles vadītājus, un šajā mačā viņam bijis grūti tikt galā ar saviem pienākumiem.
"Man bija jāsedz Šeins Larkins, bija jānopresē saspēles vadītājs, tas ir labākais, ko es protu darīt, taču diezgan slikti tiku ar to galā. Vēl ir, kur pielikt," piebilda Latvijas basketbolists.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29. augustā spēlēs ar Igauniju, 30. augustā - ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.