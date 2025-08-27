Tūlīt Latvija - Turcija! Ieskatāmies faniem piedāvāto ēdienu un dzērienu cenās, gaidot Latvijas izlases pirmo spēli Eiropas čempionātā
Šodien plkst. 18 Latvijas basketbola izlase Rīgas “Xiaomi arēnā” sāks Eiropas čempionātu, pirmajā spēlē tiekoties ar spēcīgo Turciju. Vētrains fanu atbalsts mūsējiem ir garantēts, taču gluži ar tukšu vēderu tas būs grūtāk izdarāms. Jauns.lv sniedz ieskatu, ar cik plaši var nākties atvērt maciņu, lai pirms spēles fanu zonā nobaudītu piedāvātos gardumus.
Piemēram, ja vēlēsieties desiņu ar frī kartupeļiem, jārēķinās ar 10 eiro (5+5), par kebabu lavašā - 10 eiro, picas šķēli - 5-7 eiro, šašliku bez piedevām – 9 eiro, nagetus – 6 eiro, bet ķiploku grauzdiņus – 5 eiro.
Ja tiem virsū kārosiet uzdzert Bauskas gaišo alu, par 400 ml glāzi būs jāsamaksā 6 eiro, ja vēlēsieties Bauskas ābolu sidru – 7 eiro. Par stiprākiem dzērieniem (300 ml) būs jāmaksā vairāk, piemēram, viskijs ar kolu izmaksās 9 eiro, rums “Cuba Libre” – 9 eiro, vodkas enerģijas dzēriens – 10, bet tekila “Paloma” jau 11 eiro.
Kam neiet pie sirds grādīgie dzērieni, var izvēlēties bezalkoholiskos dzērienu, piemēram, Bauskas bezalkoholiskā alus 500 ml maksā 5 eiro, Bauskas kvass (500 ml) arī 5 eiro, “Pepsi” (500 ml) 4 eiro, bet “Cido” sula (300 ml) 4 eiro.
Ja līdzjutēji mūsējos uzmundrināt vēlas, attiecīgi saģērbušies, fanu kreklu var iegādāties par 59,95 eiro (piemēram, ar Kristapa Porziņģa vai Artūra Žagara uzvārdu), bet bez tā – par 54,95 eiro.
Turpmākajās spēlēs Latvijas izlase A grupā Rīgā 29.augustā mērosies spēkiem ar Igauniju, 30.augustā - ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
B grupā Somijas pilsētā Tamperē tiksies Vācija, Somija, Lielbritānija, Lietuva, Zviedrija un Melnkalne, un tieši ar šīs grupas komandām astotdaļfinālā spēlēs A grupas vienības. C grupā Kipras pilsētā Limasolā tiksies Kipra, Itālija, Gruzija, Spānija, Grieķija un Bosnija un Hercegovina, bet D grupā Polijas pilsētā Katovicē bez mājiniekiem spēlēs arī Islande, Francija, Slovēnija, Beļģija un Izraēla.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Turcijas izlases sastāvs
Adems Bona (Filadelfijas "76ers", NBA), Alperens Šengins (Hjūstonas "Rockets", NBA), Erdžans Osmani, Šeins Larkins, Erkans Jilmazs (visi - Stambulas "Anadolu Efes") Furkans Korkmazs, Kenans Sipahi, Šehmuss Hadzers visi - "Bahcesehir Koleji"), Onuralps Bitims (Minhenes "Bayern", Vācija), Emeris Faruks Jurtsevens, Džedi Osmans (abi - Atēnu "Panathinaikos", Grieķija), Sertačs Šanli (Stambulas "Fenerbahce").