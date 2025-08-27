"Latvijas Avīzes" žurnālistiem atjaunos iepriekš anulētās Eiropas čempionāta basketbolā akreditācijas
Laikraksta "Latvijas Avīzes" žurnālistiem Ilmāram Stūriškam un Gintam Narogam trešdien tiks piešķirtas iepriekš neskaidru iemeslu dēļ anulētās Eiropas čempionāta basketbolā akreditācijas, sociālās tīklošanās vietnē "X" paziņoja Stūriška.
Kā teica Stūriška, informācija par akreditāciju anulēšanu saņemta nedēļas nogalē no Starptautiskās Basketbola asociācijas (FIBA) mediju departamenta, kas anulēšanas iemeslu nepaskaidroja. Iepriekš šovasar FIBA esot apstiprinājusi abu laikraksta žurnālistu akreditāciju pieteikumus.
Pēc Stūriškas rakstītā, noprotams, ka akreditācijas anulētas par 20.augustā "Latvijas Avīzē" publicēto rakstu "Skaisti dzīvot neaizliegsi", kurā atspoguļoti Latvijas Basketbola savienības (LBS) tēriņi Latvijas izlases sagatavošanās posmā. LBS ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss tikmēr portālam "Sportacentrs.com" trešdien norādīja, ka mediju pārstāvju akreditācija ir FIBA kompetence.
Zvanīja Kaspars Cipruss un atvainojās, esot rīkojies emociju iespaidā. Akreditācijas "Latvijas Avīzes" žurnālistiem tiks piešķirtas. Paldies kolēģiem par iestāšanos un atbalstu.— Ilmars Sturiska (@IlmarsSturiska) August 27, 2025
Stūriška vēlāk paziņoja, ka Cipruss esot viņam piezvanījis un atvainojies, jo esot rīkojies emociju iespaidā. Akreditācijas "Latvijas Avīzes" žurnālistiem tiks piešķirtas.
Latvijas Basketbola savienība vienmēr ir bijusi un būs atvērta sadarbībai ar medijiem, vērtējot kvalitatīvu, objektīvu un faktiem balstītu žurnālistiku. Mūsu mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar precīzu un pārbaudītu informāciju par visiem jautājumiem saistībā ar basketbolu un…— Kaspars Cipruss (@KCipruss) August 27, 2025
Tikmēr pats Cipruss mikroblogošanas vietnē X.com raksta, ka "LBS ir pieņēmusi lēmumu atjaunot akreditāciju žurnālistiem, kuriem tā tika ierobežota, stingri aicinot faktus atspoguļot precīzi, ietverot LBS skaidrojumu, kad tas nepieciešams. Šāds risinājums nodrošina atklātu komunikāciju, vienlaikus aizsargājot organizācijas reputāciju un veicinot profesionālu mediju darbu".
Kā uzsvēra Latvijas Žurnālistu asociācijas (LŽA) valdes priekšsēdētāja Anastasija Tetarenko-Supe, ir nepareizi sodīt žurnālistu par žurnālista pienākumu pildīšanu - šajā gadījumā atklāt sabiedrībai faktus par naudas izlietojumu un starptautisko pasākumu organizēšanu Latvijā.
"Žurnālista uzdevums ir kritiski raudzīties uz apkārt notiekošajiem procesiem, savukārt glaimojoši vārdi ir sabiedrisko attiecību instruments. Žurnālistam nav pienākuma rakstīt slavinošus rakstus, kā arī viņam nebūtu jābaidās publicēt pārbaudītus faktus un paša ievāktu, pārbaudītu informāciju bažās, ka viņš saņems sodu par savu darbu, kas šajā gadījumā ir akreditācijas atņemšana uz Rīgā notiekošu starptautisku pasākumu," skaidroja LŽA valdes priekšsēdētāja.
Tetarenko-Supe arī norādīja, ka šāda rīcība liecina par izpratnes trūkumu par mediju un žurnālistu darbu, to funkcijām un pienākumiem. LŽA nosoda šādu LBS rīcību.
"Ja LBS ieskatā žurnālists nav izpildījis savus pienākumus atbilstoši standartiem un ētikas prasībām, tad ir citi paņēmieni un iespējas, kā rīkoties, nevis atņemt akreditāciju," teica Tetarenko-Supe.
Akreditācijas anulēšana vai liegums strādāt sporta norises vietā nav pirmais šāda veida gadījums Latvijā. Maija sākumā Latvijas futbola virslīgas klubs "Metta" neielaida stadionā žurnālistus un komentētājus.
Iepriekš FIBA Eiropas nodaļas mediju departamenta vadītājs Sakis Konts norādīja, ka FIBA pārrunāja šo situāciju ar LBS. Viņš pauda pārliecību, ka jautājums par akreditāciju anulēšanu tiks atrisināts.
Darbam Rīgā notiekošajam Eiropas čempionātam akreditējušies apmēram 250 žurnālisti. Latvijas lielākajiem medijiem ir apstiprināta vismaz viena vai vairākas akreditācijas.