Dalasas "Stars" zvaigzne Miko Rantanens Somijā sodīts par neierašanos uz kara dienestu
Helsinku apgabaltiesa ir piespriedusi Somijas izlases un Nacionālās hokeja līgas (NHL) Dalasas “Stars” uzbrucējam Miko Rantanenam vairāk nekā 33 tūkstošu eiro naudas sodu par neierašanos uz kara dienestu. Tā kā Somijā naudas sodu rēķina, ņemot vērā personas ienākumus, viņam noteikts 33 290 eiro sods, vēsta "Ilta Sanomat".
Somijā pastāv obligātā karaklausība, kas attiecas uz visiem vīriešiem no 18 gadu vecuma un dienests var ilgt 165, 255 vai 357 dienas atkarībā no apmācības veida. 28 gadus vecajam hokejistam bija jāierodas Somijā uz dienēšanu 2024. gada 15. aprīlī, kad viņš vēl spēlēja NHL klubā “Avalanche” un sezona nebija noslēgusies.
Hokejists bija iesniedzis pieteikumu par dienēšanas atlikšanu, kas tika apstiprināts 16. aprīļa pēcpusdienā. Tomēr viņa lūgums bija iesniegts 15. aprīlī jau pēc paredzētā dienēšanas laika sākuma plkst. 16.00.
Apsūdzība uzskatīja, ka Rantanens nelikumīgi neieradās dienēšanas vietā, prasot viņam piespriest 10-15 dienu naudas sodu, kas būtu no apmēram 56 500 līdz 84 750 eiro.
Pats Rantanens savu vainu neatzina. Viņš apgalvoja, ka nebija informēts, ka viņam dienests būtu bijis jāsāk 15. aprīlī. Šovasar viņu galīgi atbrīvoja no obligātā kara dienesta medicīnisku iemeslu dēļ.
Miko Rantanenu 2015. gada drafta pirmajā kārtā ar 10. numuru izvēlējās Kolorādo “Avalanche”, ar ko viņš 2022. gadā izcīnīja Stenlija kausu. Pēc īsa brīža Karolīnas “Hurricanes” sastāvā pagājušajā sezonā viņš parakstīja astoņu gadu līgumu ar Dalasas “Stars”. Savukārt Somijas izlases sastāvā viņš piedalījies četros pasaules čempionātos, pēdējo reizi 2023. gadā.