Fīniksas "Mercury" turpina krāt uzvaras bez Kitijas Laksas palīdzības
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" otrdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē izcīnīja panākumu.
"Mercury" viesos ar 92:84 (24:18, 24:22, 20:17, 24:27) pārspēja Losandželosas "Sparks", izcīnot ceturto panākumu pēdējās piecās spēlēs.
Fīniksas komandā rezultatīvākā ar 19 gūtajiem punktiem bija Satū Sabalī, bet pie 18 punktiem tika Kaleila Kūpere. Vēl Alīsa Tomasa iekrāja 12 punktus, 16 atlēkušās bumbas un 15 rezultatīvas piespēles un septīto reizi šosezon tika pie "triple-double", kas ir jauns WNBA rekords iekrātajos "triple-double" vienas sezonas laikā. Laksa starp uzvarētājām palika uz rezervistu soliņa. Mājinieču rindās ar 25 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Dearisa Hembija, kamēr vēl 21 un 20 punktus guva attiecīgi Rikea Džeksone un Kelsija Plama.
"Mercury" ar 23 uzvarām 37 spēlēs turnīra tabulā atrodas ceturtajā vietā, bet "Sparks" ar 17 panākumiem un 19 zaudējumiem ierindojas devītajā pozīcijā. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.