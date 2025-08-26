NBA kluba "Heat" aizsargs Pelle Larsons debitēs Zviedrijas izlasē Eiropas čempionātā
Zviedrijas vīriešu basketbola izlasē debitēs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Maiami "Heat" aizsargs Pelle Larsons, vēsta tīmekļa vietne Eurohoops.net.
Zviedrijas 12 spēlētāju sastāvā ir iekļauts Larsons, kuram tā būs debija Zviedrijas izlasē. Zviedrija spēlēs B grupā Tamperē, tiekoties ar Vāciju, Lietuvu, Melnkalni, Lielbritāniju un mājinieci Somiju. Pirmo maču zviedri trešdien aizvadīs ar somiem.
Četras labākās grupas komandas kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Čempionāts sāksies trešdien.
Zviedrijas izlases sastāvs:
Denzels Andersons (Varšavas "Dziki", Polija), Ādams Ramsteds ("Valur", Islande), Vilhelms Falks (Mursijas UCAM, Spānija), Tubīass Borgs ("Palencia", Spānija), Pelle Larsons (Maiami "Heat", NBA), Ludvigs Hokansons, Sīmons Birganders (abi - Badalonas "Joventut", Spānija), Matīass Markusons (Dombrova Gurņičas MKS, Polija), Nikolass Spaierss ("Sodertalje", Zviedrija), Viktors Gadeforss (Ņūtaipejas DEA, Taivāna), Melvins Pancars ("Bilbao", Spānija), Barra Nī (Braunšveigas "Lowen", Vācija).