Ozoliņa rekordu pārspējušais aizsargs Berijs beidz NHL karjeru
Pagājušajā sezonā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Kalgari "Flames" spēlējušais aizsargs Taisons Berijs, kurš 2019. gadā pārspēja Latvijas aizsargam Sandim Ozoliņam piederošo Kolorādo "Avalanche" aizsargu klubā gūto vārtu rekordu, ir beidzis hokejista karjeru, pirmdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja NHL.
NHL aizsargs ir aizvadījis 822 pamatturnīra spēles, sakrājot 508 (110+398) rezultativitātes punktus. 47 Stenlija kausa spēlēs viņa kontā ir 21 (2+19) rezultativitātes punkts.
"Pēc 822 NHL pamatturnīra spēlēm Berijs liek punktu karjerai," ziņo NHL.
2019. gada 26. martā Berijs "Avalanche" uzvarā savā laukumā ar 4:3 pār Vegasas "Golden Knghts" guva vienus no Denveras vienības vārtiem un ar 73 vārtiem par vienu precīzu metienu apsteidza Ozoliņu. Berijs tobrīd bija arī kluba aizsargu rekordists rezultatīvajās piespēlēs un nopelnītajos punktos, mačā ar "Golden Knight" sakrājot arī divas rezultatīvas piespēles.
2009. gadā "Avalanche" Beriju NHL draftā izvēlējās ar 64.numuru,
Bez "Avalanche" hokejists NHL pārstāvēja arī Toronto "Maple Leafs", Edmontonas "Oilers", Nešvilas "Predators" un "Flames", 2012. gadā piedaloties "Visu zvaigžņu spēlē".
Kanādas izlases sastāvā Berijs 2015. gadā kļuva par pasaules čempionu, bet 2017.gadā izcīnīja sudraba medaļu.