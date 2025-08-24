Latvijai pretī stāsies NBA zvaigzne Alperens Šengins un cita "smagā artilērija": Latvijas pirmā pretiniece Turcija paziņo sastāvu
Latvijas vīriešu basketbola izlases pirmā pretiniece Rīgā gaidāmajam Eiropas čempionātam Turcija paziņojusi 12 spēlētāju sastāvu turnīram, un tajā būs arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) turku zvaigzne Alperens Šengins. Hjūstonas "Rockets" centra spēlētājs Šengins aizvadītajā NBA sezonā 76 pamatturnīra spēlēs vidēji 32 minūtēs guva 19,1 punktu, izcīnīja 10,3 atlēkušās bumbas un atdeva 4,9 rezultatīvas piespēles.
Turki sastāvā iekļāvuši arī Filadelfijas "76ers" uzbrucēju Ademu Bonu, kurš NBA 58 cīņās vidēji 16 minūtēs guva 5,8 punktus un izcīnīja 4,2 atlēkušās bumbas. Tāpat kandidātos ir bijušais NBA spēlētājs uzbrucējs Džedi Osmans, kurš šosezon pārstāvēja Atēnu "Panathinaikos".
Turcijas izlasei talkā dosies arī Eirolīgas zvaigzne Šeins Larkins. Stambulas "Anadolu Efes" aizsargs šosezon Eirolīgā 23 mačos caurmērā 25 minūtēs guva 11 punktus, atdeva 4,4 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 2,5 atlēkušās bumbas.
Bez Latvijas un Turcijas A apakšgrupā spēlēs arī Serbija, Portugāle, Čehija un Igaunija.
Turcijas izlases sastāvs Eiropas čempionātam:
Adems Bona (Filadelfijas "76ers", NBA), Alperens Šengins (Hjūstonas "Rockets", NBA), Erdžans Osmani, Šeins Larkins, Erkans Jilmazs (visi - Stambulas "Anadolu Efes") Furkans Korkmazs, Kenans Sipahi, Šehmuss Hadzers visi - "Bahcesehir Koleji"), Onuralps Bitims (Minhenes "Bayern", Vācija), Emeris Faruks Jurtsevens, Džedi Osmans (abi - Atēnu "Panathinaikos", Grieķija), Sertačs Šanli (Stambulas "Fenerbahce").