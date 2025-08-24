Jonass Vingegords uzvar "Vuelta a Espana" otrajā posmā un kļūst par kopvērtējuma līderi
Dānijas riteņbraucējs Jonass Vingegords svētdien uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" otrajā posmā un kļuva par līderi kopvērtējumā. Otrajā posmā riteņbraucēji mēroja 159,5 kilometrus, distances noslēgumā veicot vairāk nekā desmit kilometrus garu kāpumu.
Tuvojoties finišam, pirmais uzbrukumu veica Lielbritānijas sportists Toms Pidkoks ("Q36.5"), taču viņu drīz panāca Vingegords ("Visma/Lease a Bike") un itālis Džūlio Čikone ("Lidl-Trek"). Finiša spurtā Vingegords bija pirmais, otrais finiša līniju šķērsoja Čikone, bet labāko trijnieku noslēdza francūzis Davids Godū ("Groupama-FDJ").
Pirmie četri riteņbraucēji finišu sasniedza pēc trīs stundām 47 minūtēm un 14 sekundēm.
Kopvērtējumā Vingegords kļuvis par līderi un par četrām sekundēm apsteidz Čikoni, bet Godū zaudē sešas sekundes un atrodas trešajā pozīcijā.
Latvijas riteņbraucēji šogad "Vuela a Espana" nepiedalās.
80. "Vuelta a Espana" velobraucienā riteņbraucēji 21 posmā veiks 3151 kilometru.
Pērn par "Vuelta a Espana" uzvarētāju kļuva slovēnis Primožs Rogličs, izcīnot pirmo vietu kopvērtējumā ceturto reizi karjerā.
"Vuelta a Espana" beigsies 14.septembrī Madridē.