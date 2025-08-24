Jūrmalas krāsu skrējiens (foto: Rojs Maizītis)

Jūrmalas krāsu skrējiens izdaiļo Kaugurus; 24.08.2025.

Krāsu skrējieni ir populāri pasaulē un tajos katru gadu piedalās vairāk nekā astoņi miljoni dalībnieku. Krāsu skrējienā var piedalīties ikviens ...

Citi sporta veidi

Azarts, jautrība un daudz košu krāsu: Jūrmalā atkal "Krāsu skrējiens"! FOTO

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svētdien Kauguru parkā desmito reizi norisinājies Jūrmalas Krāsu skrējiens. Krāsu skrējieni ir populāri pasaulē un tajos katru gadu piedalās vairāk nekā astoņi miljoni dalībnieku. Krāsu skrējienā var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.

Azarts, jautrība un daudz košu krāsu: Jūrmalā atka...

Dalībniekiem bija jāveic piecu kilometru distance, bērni varēja startēt arī bērnu skrējienos, kas norisinājās pirms skrējiena starta. Krāsu skrējiena starti bija Kauguru parkā, Mazajā Nometņu ielā 1. Distances dalībniekus gaidīja četri krāsu punkti un viens putu punkts.

Katrā distances kilometrā dalībniekus nobēra ar attiecīgā kilometra krāsām. Krāsu skrējienā tiek izmantota licencēta pārtikas krāsviela, kas ir dabiska un nekaitīga videi un cilvēkiem.

Tēmas

JūrmalaKauguri

Citi šobrīd lasa