Jūrmalas krāsu skrējiens izdaiļo Kaugurus; 24.08.2025.
Azarts, jautrība un daudz košu krāsu: Jūrmalā atkal "Krāsu skrējiens"! FOTO
Svētdien Kauguru parkā desmito reizi norisinājies Jūrmalas Krāsu skrējiens. Krāsu skrējieni ir populāri pasaulē un tajos katru gadu piedalās vairāk nekā astoņi miljoni dalībnieku. Krāsu skrējienā var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.
Dalībniekiem bija jāveic piecu kilometru distance, bērni varēja startēt arī bērnu skrējienos, kas norisinājās pirms skrējiena starta. Krāsu skrējiena starti bija Kauguru parkā, Mazajā Nometņu ielā 1. Distances dalībniekus gaidīja četri krāsu punkti un viens putu punkts.
Katrā distances kilometrā dalībniekus nobēra ar attiecīgā kilometra krāsām. Krāsu skrējienā tiek izmantota licencēta pārtikas krāsviela, kas ir dabiska un nekaitīga videi un cilvēkiem.