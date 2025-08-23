Latvijas U-16 basketbolistes varonīgi cīnās, bet paliek bez Eiropas medaļas
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase sestdien Rumānijā Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīra cīņā par bronzas medaļām zaudēja Vācijai, izcīnot ceturto vietu.
Latvija piekāpās ar 66:71 (25:16, 17:14, 17:27, 7:14).
Latvijas izlasē 22 punktus guva Šarlote Skrebele, 15 punktus un 13 atlēkušās bumbas sakrāja Sindija Sondore, bet desmit punktus guva piecas personiskās piezīmes nopelnījusī Marta Pētersone.
Vācijas izlasē 19 punktus un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Mia Vīganda, 16 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas - Darina Zraičenko, bet 13 punktus guva Lara Gīrliha.
Vācijas izlase uzvarēja cīņā zem groziem (50:34), taču vairāk kļūdījās (28:14). Latvijas izlasei bija vairāk pārķerto bumbu (16:8), bet Vācijas valstsvienībai - bloķētu metienu (6:1).
Pirmos trīs punktus guva Latvijas izlases spēlētāja Sindija Sondore, vispirms realizējot soda metienu, bet pēc tam - divpunktu metienu - 3:0. Pēc Šarlotes Skrebeles divpunktu metiena un tālmetiena latvietes izvirzījās vadībā ar 8:2.
Vācijas izlase atbildēja ar sešu punktu izrāvienu, pēc Darinas Zraičenko trīspunktu gājiena un tālmetiena izvirzoties vadībā ar 14:12.
Ceturtdaļas beigas Latvijas izlase aizvadīja labāk, pēc 16:16 divus punktus gūstot Sondorei un septiņus - Skrebelei - 25:16.
Vācietes ar sešiem pēc kārtas gūtiem punktiem pietuvojās līdz 26:29, tālmetienu realizējot Lindai Timmai, bet trīs soda metienus - Zraičenko, taču tuvāk par triju punktu deficītu Vācijas izlasei tikt neizdevās.
Pēc Patrīcijas Tikmeres ātrajā uzbrukumā gūtiem diviem punktiem Latvijas izlase pirmoreiz spēlē sasniedza desmit punktu pārsvaru - 38:28, bet izrāviens pēc 31:28 turpinājās līdz 42:28 pēc Skrebeles divpunktu metiena.
Otro puslaiku vācietes sāka ar diviem precīziem tālmetieniem, bet pēc Laras Gīrlihas divpunktu metiena pirmoreiz kopš pirmās ceturtdaļas sākuma izvirzījās vadībā ar 49:48.
Nākamos četrus punktus guva latvietes, taču turpinājās līdzīga spēle, pārmaiņus vadībā izvirzoties abām komandām.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā Vācijas izlase ieguva nelielu vadību, bet Marta Pētersone ar trīspunktu metienu panāca izlīdzinājumu - 64:64.
Divas ar pusi minūtes līdz spēles beigām Gīrliha ar trīspunktu metienu izvirzīja Vāciju vadībā ar 69:66, un Latvijas izlase atspēlēties nespēja.
Pēdējoreiz Latvijas U-20 izlase pie Eiropas meistarsacīkšu medaļām tika 2023.gadā, izcīnot sudraba godalgas, bet 2005., 2009. un 2010.gadā tika izcīnīta trešā vieta.
Apakšgrupā Latvijas basketbolistes ar 69:70 zaudēja Slovēnijai, ar 48:65 atzina Spānijas pārākumu un ar 97:52 uzvarēja Lielbritāniju, ar bilanci 1-2 A grupā ieņemot trešo vietu. Astotdaļfinālā ar 76:73 tika pieveikta Ungārija, bet ceturtdaļfinālā ar 51:47 - Itālija. Pusfinālā tika piedzīvota sagrāve cīņā ar Spāniju (24:81).
Vācijas komanda D grupā ar 89:40 sagrāva Horvātijas vienaudzes, ar 53:55 zaudēja Itālijai un ar 96:72 pārspēja Izraēlu, ieņemot otro vietu grupā. Astotdaļfinālā ar 87:55 tika pieveikta Rumānija, bet ceturtdaļfinālā ar 78:54 - Polija. Pusfinālā vācietes ar 41:57 piekāpās Slovēnijai.
Abas komandas nodrošināja vietu nākamā gada Pasaules U-17 kausa izcīņā.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolistes izbraukumā ar 55:47 un 64:63 pārspēja Itāliju, bet Baltijas kausa izcīņā ar 84:26 sagrāva Igauniju, ar 59:41 - Ukrainu un ar 64:65 atzina Lietuvas pārākumu. Pēdējās pārbaudes spēlēs latvietes ar 63:46 apspēlēja Vāciju un ar 75:51 - Zviedriju.
Galvenajai trenerei Ilzei Osei-Hlebovickai izlasē palīdz treneris Elvis Brokāns un fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlases sastāvs: Enija Brokāne, Kerlīna Balode (abas - Bertānu Valmieras Basketbola skola), Marta Pētersone (Jūrmalas sporta skola), Jeļizaveta Naidjonova (Daugavpils BJSS), Evelīna Sirsniņa ("Ogre"), Patrīcija Tikmere, Estere Krūmiņa (abas - RBS/"Jugla"), Šarlote Skrebele, Sindija Sondore, Adele Priedīte (visas - RBS/"Centrs"), Helēna Paula Arāja (Liepājas SSS), Kristija Joma (RSS "Rīdzene").