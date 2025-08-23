Aļona Ostapenko "US Open" pirmajā kārtā tiksies ar Vanu Sju
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju, bet kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja - ar amerikānieti Peitoni Stērnsu.
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar kvalifikāciju pārvarējušo ķīnieti Vanu Sju, bet kvalifikāciju pārvarējusī Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja - ar amerikānieti Peitoni Stērnsu.
Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 27. vietā, spēlēs ar Vanu, kura pasaules rangā ieņem 138.vietu un Ņujorkā svinēja trīs uzvaras kvalifikācijas sacensībās. Abās savstarpējās spēlēs Ostapenko ir uzvarējusi.
Semeņistaja, kura piektdien iekļuva pamatturnīrā un pasaules rangā ieņem 116.vietu, tiksies ar pasaules ranga 47.raketi Stērnsu. Iepriekš tenisistes kortā nav tikušās.
Jau ziņots, ka Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova, kura WTA rangā ieņem 238.vietu, pirmajā kārtā tiksies ar krievieti Jekaterinu Aleksandrovu (WTA 14.). Abas tenisistes iepriekš kortā nav tikušās.
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos sāksies svētdien, bet beigsies septembra pirmajā dienā.