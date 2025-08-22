Somija uz Eiropas čempionātu dodas ar NBA zvaigzni Markanenu un Latvijā spēlējušo Madsenu
Somijas basketbola izlases 12 spēlētāju sastāvā startam Eiropas basketbola čempionātā (EČ) ir iekļauts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Jūtas "Jazz" spēlētājs Lauri Markanens un trīs ar pusi sezonas "VEF Rīga" spēlējušais Aleksanders Madsens, piektdien paziņoja Somijas Basketbola savienība (SKL).
Izlases galvenais treneris Lasi Tuovi sastāvā ir iekļāvis tikai vienu aizvadītajā sezonā vietējā čempionātā spēlējušo basketbolistu - Kauhajoki "Karhu" aizsargu Andrē Gustavsonu.
Markanens ir piedalījies divos Eiropas čempionātos un 2023.gada Pasaules kausā, bet trīskārtējais Latvijas čempions un 2022.gada Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas uzvarētājs Madsens ir piedalījies 2022.gada Eiropas čempionātā un 2023.gada Pasaules kausā.
Savukārt 34 gadus vecais aizsargs Sasu Salins uz Eiropas čempionātu dosies ar piecu Eiropas čempionātu un divu Pasaules kausu pieredzi.
Somi Eiropas čempionātā spēlēs B grupā savā laukumā Tamperē, pirmo maču trešdien aizvadot ar Zviedriju un pēc tam tiekoties ar Lielbritāniju, Melnkalni, Lietuvu un Vāciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Somijas izlases sastāvs:
aizsargi - Sasu Salins (Madrides "Estudiantes", Spānija), Eliass Valtonens ("Granada", Spānija), Edons Madžuni ("Gravelines-Dunkerque", Francija), Andrē Gustavsons (bez kluba), Miro Litls (Kalifornijas Universitāte Santabarbarā, NCAA), Ilari Sepele (bez kluba);
uzbrucēji - Olivjē Nkamuā ("Varese", Itālija), Mikaels Jantunens (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Lauri Markanens (Jūtas "Jazz", NBA), Mīka Mūrinens ("Compass", ASV), Džeikobs Grandisons (bez kluba);
centra spēlētājs - Aleksanders Madsens (bez kluba).