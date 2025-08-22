Bez Jaņņa Adetokunbo Grieķija pieveic Itāliju, uzvarot turnīrā ar Latvijas līdzdalību
Grieķijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, piektdien Atēnās, spēlējot bez sava līdera Jaņņa Adetokunbo, pārbaudes spēlē pieveica Itāliju un pārbaudes turnīrā ieņēma pirmo vietu. Grieķijas izlase uzvarēja ar 76:74 (16:20, 14:20, 27:12, 19:22), atspēlējoties no 12 punktu deficīta (30:42) otrā puslaika sākumā.
Uzvarētājiem 14 punktus guva Dorsijs Tailers, 11 punktus - Kosts Papanikolau, bet pa desmit punktiem - Vasilis Toliopuls un Panajotis Kalaicakis. Itāļiem Simone Fontekio sakrāja 18 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet Saliu Njangs - 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas.
Jau ziņots, ka trešdien Latvijas izlase Atēnās ar 86:104 zaudēja Grieķijai, bet ceturtdien ar 83:68 uzvarēja Itāliju, ieņemot otro vietu triju komandu turnīrā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.