Austrijas uzbrucējs Marko Rosi paraksta triju gadu līgumu ar NHL klubu Minesotas "Wild"
Austrijas uzbrucējs Marko Rosi piektdien ir parakstījis triju gadu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Minesotas "Wild", ziņo "The Athletic". Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, "The Athletic" ziņo, ka puses piektdien ir panākušas kompromisu, 23 gadus vecajam centra spēlētājam parakstot trīs gadu līgumu, kura vērtība ir 15 miljoni ASV dolāru (12,79 miljoni eiro).
Tiek ziņots, ka Rosi nākamajā sezonā saņems četrus miljonus dolāru, 2026./2027.gada sezonā - piecus miljonus dolāru un 2027./2028.gada sezonā - sešus miljonus dolāru. Rosi līgumā nav iekļauts punkts par aizsardzību pret maiņu.
Kluba hokeja operāciju prezidents un ģenerālmenedžeris Bils Gerins 1.jūlijā solīja pielīdzināties jebkura cita kluba līguma piedāvājumam.
Pagājušajā sezonā Rosi sasniedza NHL karjeras rekordus, 82 pamatturnīra spēlēs sakrājot 24 vārtus un 60 rezultativitātes punktus.
"The Athletic" ziņo, ka pagājušajā ziemā hokejists noraidīja "Wild" piecu gadu un 25 miljonu dolāru (21,31 miljons eiro) līguma pagarināšanas piedāvājumu.
Rosi, kuru "Wild" 2020.gada NHL draftā izvēlējās ar devīto numuru, pagājušajā sezonā pamatturnīrā bija komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs, bet sešās Stenlija kausa spēlēs guva divus vārtus un vienreiz rezultatīvi piespēlēja, Minesotas vienībai pirmās kārtas sērijā ar 2-4 piekāpjoties Vegasas "Golden Knights".