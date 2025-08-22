Laksa "Mercury" zaudējumā atgriežas laukumā un netrāpa no distances
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" ceturtdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē piedzīvoja zaudējumu.
"Mercury" viesos ar 61:83 (17:23, 12:20, 17:16, 15:24) piekāpās Lasvegasas "Aces", piedzīvojot trešo neveiksmi pēdējās piecās spēlēs. Laksa laukumā bija sešas minūtes un 31 sekundi, kuru laikā izpildīja divus neprecīzus tālmetienus un iekrāja +/- rādītāju -5.
Fīniksas vienībā rezultatīvākā ar 17 gūtajiem punktiem bija Alisa Tomasa, kura arī iekrāja 11 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet vēl 15 punktus pievienoja Satū Sabalī. Mājinieču panākumu ar 19 punktiem un 13 bumbām zem groziem sekmēja Adža Vilsone, bet vēl 17 punktus iekrāja Deina Evansa.
"Mercury" ar 21 uzvaru 35 spēlēs kopvērtējumā atrodas piektajā vietā, kamēr "Aces" ar bilanci 23-14 ierindojas trešajā pozīcijā. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.