foto: Mārtiņš Goldbergs/VEF Rīga
Rihardam Berkoldam jaunajā "VEF Rīga" modelī būtu bijusi plānota krietni lielāka lomā nekā iepriekšējā sezonā.
"VEF Rīga" jau pirms sezonas pazaudē talantīgo aizsargu Rihardu Berkoldu

Latvijas čempionvienības "VEF Rīga" basketbolists Rihards Berkolds saplēsis ceļgala krusteniskās saites, pavēstīja klubs.

21 gadu vecais aizsargs pagājušajā sezonā kopā ar "VEF Rīga" uzvarēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL), Latvijas Basketbola līgā (LBL) un Latvijas kausa izcīņā. Berkolds LIBL 33 spēlēs vidēji izcēlās ar 3,7 punktiem un 2,2 atlēkušajām bumbām.

Atlabšana no šāda veida savainojumiem basketbolā parasti ilgst deviņus mēnešus līdz pat gadam. Sagaidāms, ka Berkolds šosezon "VEF Rīga" sastāvā laukumā varētu nemaz nedoties.

Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas, savainojums tika gūts nelaimīgi paslīdot "Krastu mača" laikā, kurā "VEF Rīga" tradicionāli aizvada atklāšanas spēli. 

Berkolds pievienojās "VEF Rīga" 2022. gadā, sekojošo sezonu lielākoties pavadot vienības fārmklubā, bet 2023./2024. gada sezonā viņš tika izīrēts "Rīgas zeļļiem". Aizvadītā sezona bija viņa pirmā pilnā sezona "VEF Rīga" rindās.

