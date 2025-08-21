Viena no Latvijas sieviešu volejbola izlases līderēm karjeru turpinās Vācijas bundeslīgā
Jurdžai tā būs ceturtā sezona ārzemēs. Pagājušajā sezonā viņa pārstāvēja Spānijas komandu Laspalmasa de Grankanārijas "Olimpico", bet iepriekš spēlējusi arī klubos Itālijā, Grieķijā un Ungārijā.
"Vasarā bija dažādi piedāvājumi, bet tie nesaskanēja ar to, ko gribēju šai sezonai. Vācijas bundeslīgā ir labs līmenis, un "Potsdam" komandai ir lielas ambīcijas. Vasara gāja uz beigām, tā kā piedāvājums bija īstajā laikā. Turklāt komanda spēlēs arī CEV Izaicinājuma kausā," sarunā ar LVF stāstīja Jurdža.
"Līgumu ar klubu parakstīju uzreiz pēc Latvijas izlases pēdējās spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Viss notika diezgan pēkšņi un ātri, jo tikai nedēļu pirms spēles Melnkalnē mans aģents teica, ka Potsdamas komanda varētu būt ieinteresēta. Viņš runāja ar komandas vadītāju, un Potsdamas kluba treneris - Itālijas speciālists Stefāno Mikoli - piezvanīja arī Latvijas izlases galvenajam trenerim Daniēlem Mario Kaprioti," skaidroja volejboliste.
Viņa atklāja, ka ieradās Vācijā jau pagājušās nedēļas beigās un pirmie iespaidi par komandu bijuši labi, taču Jurdža pagaidām nav pārliecināta, vai viņai būs vieta pamatsastāvā.
Latvijas volejbolistes šovasar kvalificējās nākamā gada Eiropas čempionāta finālturnīram, un Jurdža norādīja, ka joprojām ir priecīga par panākumu. "Pamazām sāku apjaust, ko esam paveikušas - iekļuvušas Eiropas Sudraba līgas finālā un Eiropas čempionāta finālturnīrā. Lepojos ar izdarīto, pārvarot grūtības, priecājos par treneru darbu un treniņprocesu, kā arī ar nepacietību gaidu nākamā gada finālturnīru," teica Jurdža.
Pagājušajā sezonā "Potsdam" Vācijas čempionāta pamatturnīrā deviņu vienību vidū ieņēma ceturto vietu un ceturtdaļfināla sērijā ar 0-2 piekāpās Zūlas komandai. "Potsdam" jauno sezonu sāks oktobra ievadā, kad izbraukumā tiksies ar Martas Kamēlijas Levinskas pārstāvēto Drēzdenes "Dresdner SC 1898".