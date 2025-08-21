Laikapstākļi Lozannā šoreiz nepalīdzēja Anetei Sietiņai cīņā ar spēcīgajām konkurentēm.
Citi sporta veidi
Šodien 10:42
Anete Sietiņa Dimanta līgas lietainajā Lozannas posmā apsteidz tikai olimpisko čempioni
Latvijas šķēpmetēja Anete Sietiņa trešdien Lozannā Dimanta līgas posmā vieglatlētikā ieņēma devīto vietu šķēpmešanā.
Sietiņai pirmie divi mēģinājumi netika ieskaitīti, bet trešajā viņas raidītais šķēps lidoja 53,22 metru tālumā, ieņemot devīto vietu desmit sportistu konkurencē.
Par uzvarētāju ar rezultātu 63,02 metri kļuva divkārtējā Eiropas vicečempione Adriana Vilagoša no Serbijas, otrā ar 58,89 metrus tālu metienu bija DĀR šķēpmetēja Jo Ane van Dika, bet trešo vietu ar septiņus centimetrus tuvāku metienu izcīnīja grieķiete Elina Cengko. Savukārt aiz Sietiņas finišēja Parīzes olimpisko spēļu čempione japāniete Haruka Kitaguči, kura šoreiz šķēpu aizmeta vien 50,93 metrus.
Šosezon vieglatlēti Dimanta līgā sacenšas 14 posmos un finālposmā augusta beigās Cīrihē.