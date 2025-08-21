Latvijas pretinieki turki sagādā Lietuvai pirmo zaudējumu pārbaudes mačos; Igaunija uzvar Stokholmā
Latvijas pretiniece Eiropas čempionātā basketbolā Turcija trešdien Viļņā pārbaudes spēlē pieveica Lietuvu, bet Igaunijas valstsvienība svinēja uzvaru Stokholmā.
Turki spēli noslēdza ar 8:0 izrāvienu un uzvarēja ar 84:81 (21:18, 25:22, 20:19, 18:22), sagādājot Lietuvai pirmo zaudējumu sešās pārbaudes spēlēs.
Turcijas izlasē rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Alperens Šengins, 13 punktus guva Čedi Osmans, bet 11 punktus - Šeins Larkins. Mājiniekiem Roks Jokubaitis sakrāja 19 punktus, septiņas zem groziem izcīnītas bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet Deivids Sirvīdis - 13 punktus un sešas rezultatīvas piespēles.
Vēl viena Latvijas izlases pretiniece Eiropas čempionāta grupā Rīgā Igaunija trešdien Stokholmā ar 88:87 (21:21, 23:15, 25:27, 19:24) pārspēja Zviedrijas izlasi.
Latvija Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Serbiju, Igauniju, Portugāli un Turciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.