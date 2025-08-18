“Auda” papildlaikā salauž “Super Nova” un iekļūst Latvijas kausa pusfinālā
"Auda" pirmdien Rīgā papildlaikā izcīnīja uzvaru un kļuva par pēdējo Latvijas kausa futbolā pusfinālisti.
"Auda" savā laukumā ar 1:1 (0:0) pamatlaikā spēlēja neizšķirti ar "Super Nova" vienību, un papildlaikā "Audas" futbolisti bija pārāki ar 2:0, mačam noslēdzoties ar 3:1 mājinieku labā.
Pirmā puslaika izskaņā vairākas vārtu gūšanas iespējas bija laukuma saimniekiem, taču tās palika neizmantotas. Sākoties otrajam puslaikam, "Auda" arī tika pie 11 metru soda sitiena, kuru neprecīzi izpildīja Kemelo Ngenā.
Kompensācijas laika ievadā "Auda" pretinieku uzbrukumu savā soda laukumā apstādināja tikai ar pārkāpumu, un uz "Audas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" precīzi izpildīja Rjuga Nakamura un panāca 1:0 "Super Nova" labā.
Pēc ielaistajiem vārtiem "Audai" vajadzēja nepilnas divas minūtes, lai panāktu neizšķirtu, kad pēc ātras saspēles viesu soda laukumā vārtus guva Paulo Eduardo.
Arī papildlaika sākumā "Audai" pietika ar divām minūtēm, lai gūtu vārtus un izvirzītos vadībā, šoreiz Aleksandra Ogundži piespēles pretinieku vārtos bumbu ar galvu raidot Kaderam Konē.
Papildlaika turpinājumā mājinieku pārsvaru dubultoja Kaders Konē.
"Auda" astotdaļfinālā ar 1:0 pieveica "Grobiņu", bet "Super Nova" ar 3:1 - pēc spēka otrās līgas komandu "JDFS Alberts".
Jau ziņots, ka sestdien kā pirmā pusfinālu sasniedza "Liepāja", kas izbraukumā ar 2:1 pārspēja "Daugavpili", bet svētdien Rīgā "Riga" ar 10:0 sagrāva pēc spēka otrās Nākotnes līgas komandu "Riga Mariners", un RFS ar 3:2 pieveica "Metta" komandu.
Turnīra fināls notiks 30.oktobrī.
Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu".
Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.