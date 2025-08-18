Grieķijas zvaigzne Jannis Adetokunbo gatavs spēlei pret Latviju
Grieķijas vīriešu basketbola izlasei gaidāmajā pārbaudes spēlē ar Latviju varēs palīdzēt viens no iepriekšējo gadu valstsvienības līderiem Jannis Adetokunbo, vēsta Grieķijas Basketbola federācija (HBF).
Adetokunbo šī būs pirmā pārbaudes spēle Grieķijas izlases rindās pirms gaidāmā Eiropas čempionāta finālturnīra. Iepriekšējās pārbaudes spēlēs viņš nevarēja piedalīties, jo HBF nebija samaksājusi spēlētāja apdrošināšanu.
Latvija un Grieķija Atēnās aizvadīs pārbaudes spēli trešdien, bet dienu vēlāk turpat latvieši tiksies ar Itāliju.
Iepriekšējās pārbaudes spēlēs latvieši viesos ar 75:91 piekāpās Itālijai, kā arī savā laukumā ar 105:109 papildlaikā zaudēja Lietuvai un ar 100:88 pārspēja Slovēniju. Tikmēr grieķi ar 74:60 uzvarēja Beļģiju, ar 76:66 zaudēja Serbijai, ar 58:78 piekāpās Izraēlai un ar 69:61 apspēlēja Melnkalni.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.