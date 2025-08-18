Latvijas hokejists Andris Džeriņš karjeru turpinās "Waldkraiburg".
Hokejs
Šodien 19:18
Latvijas hokeja izlases veterāns Andris Džeriņš pārcēlies uz Vācijas 4. līgas klubu
Latvijas hokejists Andris Džeriņš karjeru turpinās Vācijas pēc spēka ceturtās līgas vienībā "Waldkraiburg", vēsta Valdkraiburgas komanda.
Pagājušajā sezonā Džeriņš spēlēja Vācijas pēc spēka trešās līgas vienībā Erfurtes "Black Dragons", kuras rindās 43 mačos izcēlās ar 24 vārtiem un 26 rezultatīvām piespēlēm.
Pirms pievienošanās "Black Dragons" Latvijas hokejists divas sezonas pavadīja Dānijas klubā Herningas "Blue Fox". Lielāko daļu karjeras Džeriņš spēlēja Rīgas "Dinamo" rindās, bet pirms pievienošanās "Blue Fox" komandai viņš pārstāvēja Austrijas vienību Lincas "Black Hawks".
Džeriņš ir pārstāvējis Latvijas izlasi 12 pasaules čempionātos, kopā ar to 2023.gada pavasarī izcīnot bronzas godalgas.
Pagājušajā sezonā "Waldkraiburg" uzvarēja Vācijas pēc spēka piektajā līgā.