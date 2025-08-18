Olimpiskie vicečempioni basketbolā Francija nosaukusi sastāvu Eiropas čempionātam
Francijas valstsvienība nosaukusi tos 12 spēlētājus, kuri šomēnes dosies uz Eiropas čempionāta finālturnīru basketbolā.
Kā pēdējie no kandidātu saraksta tika svītroti Vensāns Puarjē no turku kluba Stambulas "Anadolu Efes" un Nadirs Hifī no "Paris" vienības. Komandas sastāvā būs četri spēlētāji no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubiem, četri pašmāju čempionāta spēlētāji un pa vienam pārstāvim no Itālijas, Izraēlas, Spānijas un Lietuvas komandām.
Francijas izlases, kas pērn pašu mājās izcīnīja sudrabu olimpiskajās spēlēs, rindās šoreiz nav tādu basketbolistu kā supertalanta Viktora Vembanjamas, Eirolīgas zvaigžņu Matīasa Lesora, Evana Furnjē, Mustafas Fola, kā arī pieredzējušo Nikolā Batuma un Nando de Kolo.
Francijas izlase pirms Eiropas čempionāta aizvadījusi četras pārbaudes spēles un visās izcīnījusi uzvaras - ar 81:75 pārspēta Melnkalne, ar 74:67 - Lielbritānija un ar 75:67 un 78:73 divreiz arī Spānija.
Frederika Fatū trenētajiem francūžiem pirms Eiropas čempionāta vēl paredzēta viena pārbaudes spēle - svētdien Atēnās pret Grieķijas valstsvienību. Francijas izlase Eiropas čempionātā spēlē D grupā Katovicē, kur tiksies ar mājiniekiem poļiem, kā arī ar Islandes, Slovēnijas, Beļģijas un Izraēlas basketbolistiem.
Jau ziņots, ka A grupā Rīgā spēlēs Latvijas valstsvienība, Serbija, Turcija, Čehija, Portugāle un Igaunija, B grupā Tamperē cīnīsies mājinieki somi, Vācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Zviedrijas un Melnkalnes izlases, bet C grupā Limasolā spēkiem mērosies Kipras, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, Gruzijas, Spānijas un Grieķijas izlases.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Čempionāts sāksies nākamajā trešdienā.
Francijas izlases sastāvs dalībai 2025. gada Eiropas čempionātā:
Isaija Kordinjē (Boloņas "Virtus", Itālija), Bilals Kulibalī (Vašingtonas "Wizards", NBA), Silvēns Fransisko (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Džeilens Hords (Telavivas "Maccabi", Izraēla), Muhamadū Žaitē ("AS Monaco"), Timotē Luvavu-Kabaro ("Vitorijas "Baskonia", Spānija), Teo Maledons (Vilērbānas ASVEL), Elī Okobo ("AS Monaco"), Zakarijs Risašē (Atlantas "Hawks", NBA), Aleksandrs Sarrs (Vašingtonas "Wizards", NBA), Metjū Strazels ("AS Monaco"), Geršons Jabusele (Filadelfijas "76ers", NBA).