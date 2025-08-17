Duets Fokerots/Bulgačs Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā izcīna sudraba medaļas
Latvijas duets Kristians Fokerots/Olivers Bulgačs svētdien Austrijā izcīnīja Eiropas U-22 čempionāta pludmales volejbolā sudraba medaļas.
Ar trešo numuru turnīrā izsētais pāris Fokerots/Bulgačs finālā ar 0-2 (14:21, 18:21) piekāpās francūžiem Arturam Kanē un Teo Rotā.
Pirms diviem gadiem Rumānijā Latvijas duets šajās sacensībās ieņēma trešo vietu.
Jau ziņots, ka svētdien pusfinālā latvieši ar 2-0 (21:19, 23:21) pārspēja lietuviešus Karoli Palubinsku un Povilu Piešinu (13.).
Otrā pusfinālā ar ceturto numuru izsētie francūži Arturs Kanē un Teo Rotā ar 2-0 (22:20, 23:21) pieveica ar pirmo numuru izsētos mājiniekus Timu Bergeru un Timo Hammarbergu.
Iepriekš ziņots, ka grupas turnīrā latvieši ar 2-0 (21:9, 21:9) pieveica sacensību 30.numurus Evanu Ramziju un Koulu Tērnbulu no Skotijas, ar 2-0 (21:11, 21:15) uzvarēja slovākus Dominiku Jančoku un Denisu Lapošu (19.) un ar 2-0 (21:12, 21:5) sagrāva ungārus Boldižāru Borbēliju un Lukasu Nīmeieru, ar trim panākumiem tikpat mačos ieņēemot pirmo vietu C grupā un nodrošinot vietu izslēgšanas spēļu otrajā kārtā.
Astotdaļfinālā Latvijas duets ar 2-1 (22:24, 21:16, 15:5) apspēlēja Šveices duetu Liks Flikīgers/Tims Amrains (16.), bet ceturtdaļfinālā ar 2-0 (21:17, 23:21) - poļus Aleksandru Čahorovski un Filipu Lejavu (11.).
Jau ziņots, dalītu devīto vietu turnīrā izcīnīja otrs Latvijas duets Matīss Šalkovskis/Kārlis Jaundžeikars (25.), bet sieviešu sacensībās - Līva Ēbere/Deniela Konstantinova, kuras izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā uzvarēja otru Latvijas pāri Paula Krieva/Aurēlija Kotāne, kas ieņēma dalītu 17.vietu.
Eiropas U-22 čempionāts Austrijas pilsētā Bādenē noslēgsies svētdien.