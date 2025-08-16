Latvijas basketboliste Kitija Laksa mačā palika uz rezervistu soliņa.
Basketbols
Šodien 10:57
Laksas pārstāvētā "Mercury" piedzīvo zaudējumu WNBA mačā
Latviešu basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" piektdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē ar 83:86 (17:15, 25:26, 17:19, 24:26) piekāpās Lasvegasas "Aces".
Laksa mačā palika uz rezervistu soliņa. Mājinieču rindās ar 26 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām izcēlās Satū Sabalī, kamēr vēl 15 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles iekrāja Alisa Tomasa.
Lasvegasas komandas uzvaru ar 30 punktiem sekmēja Adža Vilsone, kura arī izcīnīja 16 bumbas zem groziem. "Mercury" ar 19 uzvarām 32 spēlēs kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Aces" ar bilanci 20-14 ir vienu pozīciju zemāk. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.