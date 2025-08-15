"Jūrmala" 3x3 basketbolisti nepārvar Pasaules tūres turnīra kvalifikāciju.
Basketbols
Šodien 16:53
"Jūrmala" 3x3 basketbolistiem neizdodas pārvarēt Pasaules tūres turnīra kvalifikāciju
Latvijas 3x3 basketbola komanda "Jūrmala", kuras rindās spēlēja Didzis Mališevs, Valters Mazburšs un Rihards un Roberts Porieši, piektdien Lozannā nepārvarēja "Masters" turnīra kvalifikāciju, ar 10:21 piekāpjoties Puertoriko komandai "Carolina" (9.).
Rihards Porietis ar četriem punktiem bija rezultatīvākais, trīs punktus guva Valters Mazburšs, bet vēl divus un vienu punktu pievienoja attiecīgi Mališevs un Roberts Porietis. Pretinieku panākumu ar deviņiem punktiem sekmēja Leandro Alende.
Otrajā kvalifikācijas spēlē Latvijas vienība ar 5:22 piekāpās "Barcelona" (11.) no Spānijas.
Šajā mačā starp latviešiem ar trīs punktiem izcēlās Mazburšs, bet vēl pa vienam punktam guva Rihards Porietis un Mališevs. "Barcelona" rindās rezultatīvākais ar astoņiem punktiem bija Nils Bria.
"Jūrmala" ar bilanci 0-2 kvalifikācijā ierindojās trešajā pozīcijā. Pamatturnīrā iekļūs tikai kvalifikācijas pirmās vietas ieguvēja.