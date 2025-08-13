"Partizan" līdzjutēji.
Futbols
Šodien 18:44
"Partizan" par līdzjutēju plakātu un saukļiem jāmaksā gandrīz 100 000 eiro sods
Serbijas futbola klubam Belgradas "Partizan" par līdzjutēju plakātu un saukļiem jāmaksā 90 250 eiro liels naudas sods, lēmusi Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA).
UEFA Konferences līgas kvalifikācijas mājas spēlēs "Partizan" līdzjutēji izklāja plakātu ar uzrakstu "Kosova pieder Serbijai" un izkliedza diskriminējošus un aizskarošus saukļus.
Tāpat "Partizan" nākamo mājas spēli aizvadīs pie tukšām tribīnēm, tiesa, tas būs iespējams, visticamāk, tikai nākamajā sezonā, jo ceturtdien komandai draud izkrišana no Konferences līgas kvalifikācijas. Pirmajā spēlē Belgradas vienība ar 0:2 zaudēja Edinburgas "Hibernian".
Pārkāpumi tika konstatēti mājas spēlēs ar "Hibernian" un Ukrainas komandu "Olexandriya".