"Vēl jāuzņem ritms!" Kristaps Porziņģis uzskata, ka ar katru pārbaudes spēli izlases sniegums uzlabosies
Latvijas vīriešu basketbola, gatavojoties Eiropas čempionātam, ar katru pārbaudes spēli paliks arvien labāka un gatavāka finālturnīram, trešdien sarunā ar žurnālistiem uzsvēra valstsvienības līderis Kristaps Porziņģis.
Ceturtdien otrajā pārbaudes spēlē pirms Eiropas čempionāta Latvijas basketbolisti Rīgas arēnā spēkosies ar Lietuvu. "Pazīstu to komandu, tajā skaitā arī Eirolīgas spēlētājus. Tā ir laba un agresīva komanda. Būs jaudīgi, būs spiediens, un viņi vēlēsies mūs izsist no ritma," teica Porziņģis, kurš arī uzsvēra, ka spēles ar lietuviešiem vienmēr ir emocionāli uzlādētākas nekā citas.
Sestdien vēl Latvija pārbaudes spēlē savā laukumā tiksies ar Slovēniju, bet nākamnedēļ Atēnās spēkosies ar Grieķiju un Itāliju. "Mums vajag pārbaudes spēles. Itāļiem bija trešā spēlē, kamēr mēs aizvadījām tikai pirmo. Tas ir redzams, ka jāuzlabo gan uzbrukums, gan aizsardzība. Šobrīd nav jātaisa panika, ja kaut kas nesanāk. Ar katru pārbaudes spēli paliksim arvien labāki un gatavāki - tas ir pats galvenais," skaidroja Porziņģis.
Pagājušajā nedēļā Latvijas izlase aizvadīja treniņnometni Slovēnijā, kas noslēdzās ar pārbaudes spēli pret Itāliju. Pirmajā pārbaudes spēlē Latvijas basketbolisti ar 75:91 zaudēja itāļiem. "Ja godīgi, tad jutos ne izcili, vēl ir jāuzņem ritms. Nav ko pārlieku satraukties, jo ir vēl pārbaudes spēles. Itāļi piedāvāja intensitāti, kas nav raksturīga pārbaudes spēlēm. Viņi bija pārāk agresīvi priekš pārbaudes mača. Soli pa solim, nav ko mums trakot," secināja basketbolists.
Latvija Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Serbiju, Igauniju, Portugāli un Turciju. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.