Latvijas florbolisti ar graujošu panākumu izcīna piekto vietu Pasaules spēlēs
Latvijas vīriešu florbola izlase otrdien Ķīnā noslēdza piektajā vietā Pasaules spēļu florbola turnīru.
Mačā par piekto vietu latvieši ar rezultātu 12:3 (5:0, 4:2, 3:1) uzveica Kanādu. Latvijas izlasē pa diviem vārtiem guva Markuss Dumpis, Roberts Trofimenko un Kārlis Bitmanis, bet pa reizei pretiniekus pārspēja Jānis Ragovskis, Toms Akmeņlauks, Gustavs Griezītis, Pēteris Trekše, Ralfs Balodis un Daniels Anis.
Apakšgrupā latvieši ar 12:2 uzveica Filipīnas, ar 3:4 zaudēja Šveicei un ar 1:7 piekāpās Zviedrijai. Pasaules spēles sporta veidu forums, kas pirmo reizi notika 1981.gadā, aptverot sporta veidus un sporta disciplīnas, kuras pagaidām nav iekļautas olimpisko spēļu programmā. 2025.gada spēlēs 34 sporta veidos sacentīsies vairāk nekā 5000 atlēti no 118 valstīm.
Latviju šajā forumā pārstāv 45 sportisti - vīriešu florbola izlase, sieviešu un vīriešu komandas disku golfā, divi gaisa sporta pārstāvji, trīs sporta deju pāri, viens veikbordists un četri orientieristi. Pasaules spēles noslēgsies šajā nedēļas nogalē.
Par mūsu valstsvienības vērtīgāko spēlētāju Pasaules spēļu florbola turnīrā tika atzīts Artis Raitums.