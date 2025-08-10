Serbijas basketbolisti gūst pārliecinošu uzvaru pār Kipru
Latvijas pretiniece Eiropas čempionātā basketbolā Serbija svētdien Kiprā pārbaudes spēlē tika pie pārliecinošas uzvaras.
Serbijas basketbolisti ar 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 25:13) sagrāva mājinieci Kipru. Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 24 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Tristans Vukčevičs, Balša Koprivica pievienoja 22 punktus, bet Filips Petruševs guva vēl 19 punktus. Serbijas izlase šajā mačā spēlēja bez līdera Nikolas Jokiča. Kipras vienībā ar 17 punktiem izcēlās Filips Tigks.
Jau ziņots, ka pirmajā pārbaudes spēlē serbi ar 76:66 apspēlēja Grieķiju. Savukārt Portugāle, kas Eiropas čempionātā arī būs viena no Latvijas pretiniecēm, pārbaudes spēlē ar 70:84 (9:16, 21:24, 17:23, 23:21) piekāpās Argentīnai.
Portugāles izlasē rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Djogu Britu, bet vēl 14 punktus pievienoja Portugāles komandas kapteinis Migels Keirošs.
Latvija Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Serbiju, Igauniju, Portugāli un Turciju. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.