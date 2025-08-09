"Riga" futbolistes 15. spēlē SFL sezonā ielaiž pirmos vārtus, taču atkal graujoši uzvar
"Riga" futbolistes sestdien "LuckyBet" Sieviešu futbola līgas (SFL) spēlē pirmo reizi Latvijas čempionāta sezonā ielaida vārtus, taču tas netraucēja svinēt graujošu uzvaru. "Riga" sezonas 15. SFL spēlē viesos ar rezultātu 9:1 (4:1) pārspēja "Rīgas Futbola skolu".
Mača 24.minūtē Darja Fiošina kļuva par pirmo futbolisti, kas šajā sezonā raidījusi bumbu "Riga" vārtos, bet turpinājumā pretinieces atbildēja ar deviņiem precīziem sitieniem. Ar "hat-trick" izcēlās Kumba Brima, pa diviem vārtiem guva Aleksisa Lipsija un Nikola Preijere, bet pa reizei vārtus guva Nacumi Taketa un Ieva Krasnova.
"Riga" futbolistes šosezon 15 spēlēs guvušas 115 vārtus un līdz šim bija palikušas nepārspētas. Četras no šīs komandas futbolistēm ir šīs sezonas labāko vārtu guvēju saraksta augšgalā, ar 35 precīziem sitieniem izceļoties Lipsijai.
Iepriekšējā nedēļā rīdzinieces nepārvarēja UEFA Sieviešu čempionu līgas kvalifikāciju. Šajā nedēļas nogalē šķīrās komandas un galvenā trenera Igora Kļosova ceļi, viņa vietā stājoties Vadimam Burlačukam.
Vēl sestdien "Liepājas Futbola skola" viesos ar 2:1 (1:0) pārspēja "Audu". Liepājniecēm vārtus guva Laura Paegle un Guna Ozola, bet pretiniecēm - Madara Ērika Paidere.
"Riga" 15 spēlēs ir izcīnījusi 45 punktus, RFS ir 39 punkti 15 mačos, "Metta" ir 26 punkti, bet 19 punktus 14 cīņās guvusi "Iecava"/"Olaine". "Auda" ir 12 punkti, "Liepājas Futbola skolai" ir deviņi punkti un "Rīgas Futbola skola" tikusi pie četriem punktiem 15 cīņās.
Turnīrs norisināsies četros apļos un beigsies novembrī.
Iepriekšējās divās sezonās valsts spēcīgākajā sieviešu futbola līgā piedalījās astoņas komandas. Savu pirmo čempionu titulu pērn izcīnīja "Riga".