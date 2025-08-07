Bijušais FIFA tiesnesis mirst izturības testa skrējiena laikā
Čans Diņs Thiņs (ekrānuzņēmums no "X")
Futbols

Bijušais FIFA tiesnesis mirst izturības testa skrējiena laikā

Nils Zālmanis

Jauns.lv

43 gadu vecumā miris bijušais Starptautiskās futbola federācijas (FIFA) tiesnesis Čans Diņs Thiņs. Viņš pēkšņi saļimis ikgadējās pirmssezonas fiziskās kondīcijas testa laikā, skrienot četru kilometru distanci.

Bijušais FIFA tiesnesis mirst izturības testa skrē...

Bijušais FIFA tiesnesis saļima skrējiena laikā Hanojas stadionā septītajā no desmit apļiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki centās viņu atdzīvināt, tomēr nākamajā naktī viņš nomira slimnīcā.

Viņš bija FIFA tiesnesis 2019. un 2020. gadā. vēsta izdevums "VN Express". Savukārt Vjetnamas futbola līgā viņš bija izpelnījies Bronzas svilpes balvu 2023.-2024. g. sezonā, bet Sudraba svilpes balvu pagājušajā sezonā.

Līdzīgos apstākļos tiesnešiem obligātajā izturības testā 2018. gadā 37 gadu vecumā dzīvību zaudēja cits Vjetnamas tiesnesis.

Tēmas

FIFAIn MemoriamVjetnama

Citi šobrīd lasa