Bijušais FIFA tiesnesis mirst izturības testa skrējiena laikā
43 gadu vecumā miris bijušais Starptautiskās futbola federācijas (FIFA) tiesnesis Čans Diņs Thiņs. Viņš pēkšņi saļimis ikgadējās pirmssezonas fiziskās kondīcijas testa laikā, skrienot četru kilometru distanci.
🇻🇳 Vietnamese Referee Tran Dinh Thinh, born in 1982 and awarded the Silver Whistle of V.League 2024–25, suddenly collapsed during the final lap of his physical exam.— ASEAN FOOTBALL (@theaseanball) August 4, 2025
Despite all efforts from the medical team, referee Tran Dinh Thinh sadly passed away.
🕊️ Rest in peace#RIP pic.twitter.com/mpSKcPEAkU
Bijušais FIFA tiesnesis saļima skrējiena laikā Hanojas stadionā septītajā no desmit apļiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki centās viņu atdzīvināt, tomēr nākamajā naktī viņš nomira slimnīcā.
Viņš bija FIFA tiesnesis 2019. un 2020. gadā. vēsta izdevums "VN Express". Savukārt Vjetnamas futbola līgā viņš bija izpelnījies Bronzas svilpes balvu 2023.-2024. g. sezonā, bet Sudraba svilpes balvu pagājušajā sezonā.
Līdzīgos apstākļos tiesnešiem obligātajā izturības testā 2018. gadā 37 gadu vecumā dzīvību zaudēja cits Vjetnamas tiesnesis.