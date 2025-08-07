Latvijas florbolisti Pasaules spēles turpina ar graujošu uzvaru
Pārliecinošu uzvaru Pasaules spēļu florbola turnīra otrajā spēlē ceturtdien izcīnīja Latvijas vīriešu izlase, kas ar 12:2 (2:1, 4:0, 6:1) sagrāva Filipīnu valstsvienību.
Pa trim vārtiem Latvijas izlases labā guva Daniels Jānis Anis un Ralfs Matīss Balodis, bet pa trim punktiem sakrāja Krišjānis Tiltiņš, Gustavs Griezītis, Pēteris Trekše, Roberts Trofimenko un Markuss Dumpis. Jau vēstīts, ka turnīra pirmajā spēlē latviešu florbolisti ar 3:4 (0:2, 2:1, 1:2) atzina Šveices pārākumu.
🎥 Ralfs Matīss Balodis pieliek skaistu punktu uzvarai pār filipīniešiem. (Video: The World Games)#RoadtoChendgu #WeareTheWorldGames #TWG2025 #florbols #floorball pic.twitter.com/o5mp2Lx2dX— LFS (@LFS_floorball) August 7, 2025
Vēl A grupā latviešu pretinieku svētdien plkst.12.15 pēc Latvijas laika būs Zviedrijas izlase, kamēr B grupā cīnās Somija, Čehija, Kanāda un mājinieki ķīnieši. Spēles turnīrā notiek ar saīsinātu mača laiku (3x15 minūtes) un izlasēm ir atļauts pieteikt tikai 14 spēlētājus. Abu grupu divas labākās komandas iekļūs pusfinālā, trešo vietu ieguvējas spēlēs par piekto vietu, bet katras grupas vājākās vienības mērosies spēkiem cīņā par septīto vietu.
Pasaules spēles sporta veidu forums, kas pirmo reizi notika 1981.gadā, aptverot sporta veidus un sporta disciplīnas, kuras pagaidām nav iekļautas olimpisko spēļu programmā. 2025.gada spēlēs 34 sporta veidos sacentīsies vairāk nekā 5000 atlēti no 118 valstīm.
Florbolisti Pasaules spēļu ietvaros labākos noskaidros ceturto reizi. Visos iepriekšējos turnīros zeltu ieguva zviedri, bet Latvijas izlases augstākais sasniegums ir 1997.gadā un 2022.gadā izcīnītā ceturtā vieta. Pasaules spēles noslēgsies nākamajā svētdienā.