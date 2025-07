Neuzmanīgs autovadītājs sabraucis pasaulē vecāko maratona skrējēju. Viņam bija 114 gadu

Saskaņā ar Indijas policijas sniegto informāciju, Fauža Sings tika notriekts, kad viņš gāja pa ceļu netālu no sava dzimtā Beas ciemata, bet autovadītājs aizbēga no notikuma vietas. Viņš tika nogādāts Šrimanas slimnīcā, kur no gūtajām galvas un ribu traumām mira.