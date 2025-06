FOTO: atklāta GoRR regate ar krāšņu parādi Daugavā. Pirmā sacensību dienu pārcelta stiprā vēja dēļ

Vairākiem šogad ir arī atgriešanās GoRR. Uz starta atkal mērosies spēkiem komanda no Somijas SILVER MOON II, kas pirms diviem gadiem izcīnīja trešo vietu LYS2 grupā. “Esam gatavi arī šogad pacīnīties par pjedestālu, bet apzināmies, ka konkurence ir ļoti sīva. Mūsu grupā ir spēcīgi konkurenti,” dalās komandas kapteine Salla Kavēna (Salla Kavén). Pērnā gada sportiskāko ORC grupu vieni no uzvarētajiem, komanda SUGAR, ir atpakaļ, lai aizstāvētu savu čempiona titulu. Kā skaidro komandas dalībnieks Sīms Eriks Akermanns (Siim Erik Akermann), komandai gandarījumu sagādā tas, ka regatē piedalās arī citas spēcīgas komandas no Igaunijas, arī no Lietuvas un Latvijas. Šogad ātrāko laivu grupās ORC 1 un ORC 2 piedalās trešā daļa flotes jeb 21 jahta.