Lietuvas basketbola trilleris: Kauņas "Žalgiris" finālā neticami izrauj izšķirošo spēli, uz kuru zibenīgi izpērk biļetes

Arī 19. jūnija sērijas ceturtajā spēlē tuvu uzvarai bija "Rytas" klubs, kas visas sērijas laikā bijis vadībā 134 no 170 minūtēm. Vēl sākoties ceturtajai ceturtdaļai, Viļņas klubam bija 14 punktu pārsvars, taču kārtējo reizi klubs to pamanījās pazaudēt. Mača pašā galotnē "Žalgiris" viens no līderiem Silveins Fransisko trāpīja tālmetienu un atnesa laimīgu uzvarai Kauņai (84:83).