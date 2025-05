"AC Milan" galvenā trenera amatā atgriežas Allegri...

Allegri kopā ar "AC Milan" 2011. gadā uzvarēja A sērijas čempionātā, kā arī palīdzēja izcīnīt Itālijas Superkausu. Savukārt Turīnas "Juventus" viņa vadībā no 2015. līdz 2019. gadam piecreiz pēc kārtas uzvarēja Itālijas virslīgā. Pirms atgriešanās "AC Milan" viņš no 2021. gada līdz 2024. gadam vadīja "Juventus", taču tika atbrīvots no amata īsi pēc Itālijas kausa finālspēles. Trenera karjeras laikā viņš strādājis arī "Sassuolo", "Grosseto", Ferraras SPAL un "Aglianese".