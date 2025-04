19 gadus vecā Latvijas izlases futboliste Vuškāne stāsta par pirmajiem vārtiem izlasē un debiju leģionāres statusā

UEFA Nāciju C līgā viesos uzvarētas Kosova un Ziemeļmaķedonija, līdz ar to Latvijas futbolistes tikpat kā jau nodrošinājušas pirmo vietu apakšgrupā. "Domāju, ka nospēlēju pietiekami labi. Strādāju komandas labā. Šajos mačos vajadzēja uzvarēt, un tas arī izdevās, turklāt realizējām savu plānu. Ko trenere Liene teica, to izdevās realizēt. Arī uzdevumus savā pozīcijā saprotu. Esam divas uzbrucējas, un vienai uzdevums ir aizvērt ciet malu. Komandas biedrenes arī palīdz ar savu komunikāciju šajās situācijās," februāra beigās un aprīļa sākumā aizvadītos mačus izlasē komentēja Vuškāne.